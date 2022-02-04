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futebol

Braz responde se o Flamengo negocia com o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid

Aos 31 anos, defensor tem contrato com o Atleti somente até julho deste ano...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 21:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 21:01
Até o momento, o Flamengo só contratou Marinho para a temporada 2022, mas os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, embarcaram para a Europa a fim de reforçar a equipe de Paulo Sousa e contratar Andreas Pereira em definitivo. E, além de Everton Cebolinha, é possível que outros nomes sejam alvos nesta janela. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
À imprensa no saguão do aeroporto no Rio, Braz respondeu se Felipe, zagueiro atualmente no Atlético de Madrid, está na mira e negocia com o Flamengo. O VP deixou no ar a possibilidade de um "café" com o defensor de 31 anos - cujo vínculo com o clube espanhol expira em julho deste ano.
- Parece que o Felipe não gostaria de voltar agora para o Brasil. Tem que ver, primeiro, se o jogador quer ter essa decisão de vida de voltar ao Brasil. Acho que o Felipe não sai da Europa, é o que eu acho - disse Braz, emendando sobre o jogador que teve o seu nome ventilado no Flamengo nas últimas horas.
- Estou indo para Londres. Se eu encontrar o Felipe ou qualquer outro jogador, a gente sempre conversa, sempre tem uma boa relação.
> Fla-Flu à vista! Veja a tabela do Cariocão
A primeira missão da cúpula rubro-negra é contratar Andreas junto ao Manchester United - uma reunião deve ocorrer nesta sexta. Por sua vez, Everton, do Benfica, teve o interesse externado pelo próprio Fla.
Crédito: FelipeatuapeloAtléticodeMadriddesdeatemporada2019/20(Foto:Divulgação/Twitter

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