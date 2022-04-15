Braz fala sobre Fernandinho, do Manchester City, e atualiza situação de Andreas Pereira no Flamengo

Após a atividade do Flamengo no Ninho do Urubu, nesta manhã, Marcos Braz conversou com os jornalistas e atualizou as posições do clube no mercado de momento. Entre os questionamentos, o vice-presidente de futebol negou que tenha sido feito qualquer contato com o volante Fernandinho, que anunciou nesta semana sua saída do Manchester City (ING) ao fim do contrato, em junho.

Marcos Braz também atualizou a situação de Andreas Pereira no clube e foi questionado a respeito de Arturo Vidal. Confira os principais tópicos abaixo!Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa!ANDREAS PEREIRA

A "novela" que tem Andreas Pereira como protagonista se desenrola desde janeiro, quando Flamengo e Manchester United entraram em acordo pela transferência em definitivo do atleta para o Rubro-Negro - relembre aqui!Questionado mais uma vez sobre a situação do meia, Marcos Braz reforçou que o Flamengo "está tranquilo" e que o jogador tem contrato até junho de 2022, sem confirmar ou negar que o clube fará o investimento para manter o atleta.

- O contrato com a gente até 30 de junho. A gente tem até 30 de junho para resolver o que vai fazer. O Flamengo está em uma situação tranquila - disse.ARTURO VIDAL

Marcos Braz também foi perguntado sobre um possível interesse na chegada de Arturo Vidal, que já falou diversas vezes do desejo em defender o Flamengo.Segundo Braz, chegou ao clube a informação de que o meia chileno gostaria de retornar ao futebol sul-americano, mas não há nenhuma negociação em curso.

- A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador em voltar à América do Sul - admitiu Marcos Braz, em conversa com os jornalistas no CT do Flamengo.Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Brasileiro!