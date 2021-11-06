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Braz diz que 'não falta harmonia' no Flamengo, responde sobre o futuro de Renato e favoritismo na Libertadores

Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro afirmou que o Palmeiras é o favorito à conquista do torneio continental; final será realizada no dia 27 de novembro, no Uruguai...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 16:24

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 16:24

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Antes da vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falou sobre o ambiente no clube carioca, rechaçando comentários sobre uma possível falta de harmonia interna, além de comentar sobre a briga pelo Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores, a ser realizada no dia 27 de novembro, contra o Palmeiras, em Montevidéu.- Não tem falta de harmonia. As pessoas que trabalham dentro do futebol do Flamengo sabem o que tem que fazer nesse momento, nesse momento de questionamento. No dia 27, a gente vai passar por cima de tudo isso para chegar na melhor temperatura e harmonia possível - disse Braz, em entrevista ao canal "Jovem Pan Esportes", emendando sobre uma hipotética demissão de Renato Gaúcho até a final do torneio continental:
- O Renato é o atual técnico. Os torcedores reclamam, algumas vezes os questionamentos são factíveis, tem de tudo, e outros não. Tem de tudo. O que eu posso falar é que o Flamengo vai chegar bem no dia 27. E, enquanto tiver chance matemática, é um dever de todos nós acreditarmos na conquista (do Brasileiro).
Braz também ratificou que, em sua opinião, o Palmeiras é o favorito para o título da Libertadores. E explicou o motivo:
- O favorito é o Palmeiras, que é o atual campeão. Eu falei isso há três meses atrás. Continuo avaliando. O Palmeiras é o atual campeão. Quem seria o favorito do Campeonato Brasileiro deste ano? O Flamengo, porque é o atual campeão. É isso. Segue sendo o Palmeiras.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Sem tempo a perder, o Flamengo já vira a chave para a Chapecoense. O Rubro-Negro enfrenta o time de Santa Catarina nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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