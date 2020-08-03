Braz diz não existir desconforto sobre recebimento da multa de Jesus no Fla

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tranquilizou os rubro-negros que estavam preocupados com o pagamento da multa rescisória decorrente da saída do técnico Jorge Jesus. Em coletiva, nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o dirigente garantiu não existir nenhum risco de calote por parte do Benfica, que atrasou a quitação do valor de um milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual), prevista para a última sexta-feira.

– Isso não é brincadeira, são contratos internacionais. A legislação brasileira é dificílima em relação a outros países. Lá também tem processos e protocolos. Não estou falando do Benfica apenas, mas de todos os lugares. Tem fuso-horário. No meio desse processo ainda teve o aniversário do Jorge. A documentação já estava toda lá, precisava da assinatura do Jorge. Demorou um pouco isso, não tem culpado, não terá qualquer tipo de desconforto o pagamento. Acredito que nessa semana vai estar tudo resolvido. Quando a gente resolver vamos comunicar, mas não tem nenhum culpado. Apenas fuso-horário, legislação trabalhista brasileira, todos os aspectos antes do pagamento – explicou Braz.

O dirigente também falou dos processos de renovação dos jogadores do elenco com contrato previsto para o final de 2020. Devido à necessidade da diretoria buscar um substituto para Jesus, as negociações ficaram suspensas temporariamente.

– A gente teve que viajar para a Europa, eu e o Bruno (Spindel) conversamos com os jogadores aqui. A relação é maravilhosa, muito boa. Vamos fazer a retomada para renovação imediatamente. Evidente que o treinador que está chegando conta com esses jogadores. Não tivemos tempo para falar mais profundamente desses temas, mas estamos muito tranquilos. Vamos trabalhar nesse asunto e acredito que não teremos problema - afirmou o dirigente. Veja outras respostas de Marcos Braz na coletiva:

Opção por Torrent:Tivemos alguns aspectos que deveriam ser analisados, a parte financeira era uma. Não tínhamos o mesmo orçamento do Jorge Jesus e comissão técnica, era mais reduzida, o que é certíssimo esse resguardo do clube em relação ao que estamos vivendo de pandemia, incertezas. Não sabemos quando volta o público, tem impacto no sócio-torcedor, pelo fato de não poderem ir ao estádio. Dentro desse orçamento, começamos a fazer outras análises. A história do nosso treinador em conjunto nos últimos dez anos passar por grandes nomes do futebol mundial, era a que me deixa mais confortável para que pudesse fazer o encaminhamento.

Continuidade do projeto: O técnico chegou, estamos apresentando, passou por um trabalho no Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona, todos em períodos vencedores. Evidente que temos uma análise do nosso plantel de como vinha jogando. Não precisa ser um rei da tecnologia, não podia ser um técnico que daria um cavalinho de pau no transatlântico. Embora não tenha tanto histórico como treinador, claro que esse tempo de dez anos em vários lugares vencedores nos faz acreditar que seja plausível aqui para nosso elenco continuar vencendo.