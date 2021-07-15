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Braz dá declaração desanimadora sobre as tentativas por Thiago Mendes e Kenedy no Flamengo

'Muito difíceis': Flamengo já ouviu um 'não' pela proposta inicial por Thiago Mendes, inclusive. Clube corre para fechar negócios e reforçar o elenco de Renato Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 16:19

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:19

Crédito: Thiago Mendes e Kenedy são as prioridades do Fla no mercado (Fotos:Divulgação/Lyon;reprodução/ granadacf
A diretoria do Flamengo já avisou a Renato Gaúcho que, embora sejam prioridades, as tentativas por Thiago Mendes, do Lyon, e Kenedy, do Chelsea, são "muito difíceis". Em entrevista concedida a jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no desembarque do clube, Marcos Braz avisou que está em conversas diárias para mudar o cenário e firmar negócio.- Flamengo tenta o Kenedy e o Thiago Mendes. Tem que ter paciência. [...] Conversamos todos os dias. São duas contratações muito difíceis, não vamos e nem estamos aqui para enganar ninguém, inclusive já avisamos isso ao treinador. Estamos sempre atentos, mas as prioridades são eles - falou o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro.
Cabe lembrar que tanto Thiago Mendes, tido como a peça de reposição para a saída de Gerson, quanto Kenedy (cobiçado sobretudo pelas características versáteis) deram o "ok" para o Flamengo agilizar as tratativas. Ambos estão motivos a fechar negócio.
+ Domingo tem Fla! Veja a tabela do Brasileirão
Em relação a Thiago Mendes, o Lyon não ficou satisfeito com a proposta inicial do Flamengo, que não contava com uma opção de compra estabelecida. A janela de transferências para contratações oriundas do exterior abre 1º de agosto, e o Fla espera fechar negócios até lá.

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