Braz dá declaração desanimadora sobre as tentativas por Thiago Mendes e Kenedy no Flamengo

A diretoria do Flamengo já avisou a Renato Gaúcho que, embora sejam prioridades, as tentativas por Thiago Mendes, do Lyon, e Kenedy, do Chelsea, são "muito difíceis". Em entrevista concedida a jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no desembarque do clube, Marcos Braz avisou que está em conversas diárias para mudar o cenário e firmar negócio.- Flamengo tenta o Kenedy e o Thiago Mendes. Tem que ter paciência. [...] Conversamos todos os dias. São duas contratações muito difíceis, não vamos e nem estamos aqui para enganar ninguém, inclusive já avisamos isso ao treinador. Estamos sempre atentos, mas as prioridades são eles - falou o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro.