Braz adota cautela sobre reforços e define perfil dos alvos do Flamengo no mercado: 'Atletas que resolvam'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em meio à maratona de jogos por três competições, o Flamengo se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco no restante da temporada. As negociações, no entanto, não são simples e obrigam os dirigentes a adotarem um tom de cautela. Em conversa com a imprensa após a goleada sobre o Bahia, no domingo, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, avaliou a procura por reforços e ressaltou as dificuldades trazidas pela pandemia.

+ Lyon define o valor para vender Thiago Mendes ao Flamengo– O torcedor tem que entender que a gente tem as dificuldades apresentadas pela pandemia. A gente continua tentando trazer os reforços dos níveis que a gente sempre trouxe, mas com algumas dificuldades que não tínhamos em outras épocas -, disse antes de completar:

– Pretendemos trazer atletas que resolvam, senão, vamos com o que temos. Temos que ter paciência. Se tiver que mudar de rumo para outro atleta, vamos fazer. Já conversamos com o Renato e ele entendeu.

O Flamengo atualmente tem duas negociações em curso: Thiago Mendes, do Lyon, e Kenedy, do Chelsea. O Rubro-Negro conta com a vontade dos atletas e agora busca chegar a um acordo com os clubes detentores dos direitos. O modelo de negócio também é o mesmo: empréstimo de um ano, com opção ou obrigação de compra.

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