Brasileiro Sub-20: Mauricio Souza fala de vitória em clássico e projeta busca por vaga

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após a vitória por 3 a 0 no confronto direto com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo volta suas atenções à visita ao Bahia, rival desta quinta-feira, pela 16ª rodada da competição. Na quinta colocação, o time do técnico Maurício Souza soma 27 pontos, quatro a mais que o Internacional, o primeiro fora da zona de classificação.

Mesmo tendo pela frente uma equipe que não tem mais chances de classificação, Maurício Souza reconhece as dificuldades que seus comandados terão contra o Bahia.

- Enfrentaremos uma equipe muito difícil de ser batida dentro da sua casa. Estamos em busca da classificação e temos respeito máximo ao Bahia, mas vamos jogar em busca dos três pontos, que serão muito importantes para a conquista de uma das vagas - disse o treinador.

A vitória no clássico com o Botafogo enche os atuais campeões da categoria de confiança.

- Fizemos uma das melhores apresentações do ano, fomos bem consistentes e objetivos, e isso nos dá confiança para a sequência de jogos, que serão bem difíceis, até porque a competição está bastante embolada - concluiu Mauricinho.