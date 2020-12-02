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Brasileiro Sub-20: Mauricio Souza fala de vitória em clássico e projeta busca por vaga

'Estamos em busca da classificação e temos respeito máximo ao Bahia, mas vamos jogar em busca dos três pontos', falou o técnico da equipe sub-20 do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 18:54

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:54

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após a vitória por 3 a 0 no confronto direto com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo volta suas atenções à visita ao Bahia, rival desta quinta-feira, pela 16ª rodada da competição. Na quinta colocação, o time do técnico Maurício Souza soma 27 pontos, quatro a mais que o Internacional, o primeiro fora da zona de classificação.
Mesmo tendo pela frente uma equipe que não tem mais chances de classificação, Maurício Souza reconhece as dificuldades que seus comandados terão contra o Bahia.
- Enfrentaremos uma equipe muito difícil de ser batida dentro da sua casa. Estamos em busca da classificação e temos respeito máximo ao Bahia, mas vamos jogar em busca dos três pontos, que serão muito importantes para a conquista de uma das vagas - disse o treinador.
A vitória no clássico com o Botafogo enche os atuais campeões da categoria de confiança.
- Fizemos uma das melhores apresentações do ano, fomos bem consistentes e objetivos, e isso nos dá confiança para a sequência de jogos, que serão bem difíceis, até porque a competição está bastante embolada - concluiu Mauricinho.
O jogo entre Bahia e Flamengo está marcado para às 15h, no Centro Esportivo Praia do Forte, na Mata de São João.

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