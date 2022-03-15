Brasileiro revelado pelo Bahia analisa primeiros momentos pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes

O mundo árabe conta cada vez mais com jogadores brasileiros, especialmente os jovens. É o caso do meia Jeferson Douglas, revelado pelo Bahia e que está no Al-Wasl desde o início do ano. Ele analisou os primeiros passos na nova equipe. - Aqui é muito diferente do Brasil, mas não é fácil, como muita gente pensa, ainda mais para os estrangeiros que tem que chegar e corresponder logo. Procurei me adaptar rápido, desde a cultura do país, como o estilo de jogo, converso muito com o brasileiros que atuam no mundo árabe para poder evoluir sempre. Procurei também contratar um personal particular e morar no clube, pra me adaptar o mais rápido possível - contou Jeferson, que falou sobre o momento que vive por lá: