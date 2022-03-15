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Brasileiro revelado pelo Bahia analisa primeiros momentos pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes

Jeferson Douglas foi contratado neste ano, e vem fazendo bons jogos pelo Sub-21 da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 16:38

Publicado em 15 de Março de 2022 às 16:38

O mundo árabe conta cada vez mais com jogadores brasileiros, especialmente os jovens. É o caso do meia Jeferson Douglas, revelado pelo Bahia e que está no Al-Wasl desde o início do ano. Ele analisou os primeiros passos na nova equipe. - Aqui é muito diferente do Brasil, mas não é fácil, como muita gente pensa, ainda mais para os estrangeiros que tem que chegar e corresponder logo. Procurei me adaptar rápido, desde a cultura do país, como o estilo de jogo, converso muito com o brasileiros que atuam no mundo árabe para poder evoluir sempre. Procurei também contratar um personal particular e morar no clube, pra me adaptar o mais rápido possível - contou Jeferson, que falou sobre o momento que vive por lá:
- Venho dando meu máximo, dia após dia para poder melhorar há cada jogo. Venho jogando no primeiro time e no Sub21 do clube. Graças a Deus e muito trabalho, já correspondi com 3 gols e assistências - concluiu.
O próximo jogo de Jeferson pelo time principal do Al Wasl acontece no dia 25 de março diante do Al-Nasr, pela Copa Etisalat.
Crédito: MeiaJefersonDouglas,reveladopeloBahia,estánoAl-Wasldesdeoiníciodoano(Foto:Divulgação

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