Brasileiro: Flamengo jogaria contra o Botafogo este fim de semana; veja os números de Jesus em clássicos

Se não fosse a pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Brasileiro iria para a 5ª rodada este fim de semana, com o atual campeão, Flamengo, a se deparar com o primeiro clássico pela defesa do título. O adversário seria o Botafogo, justamente o último arquirrival enfrentado antes das paralisações.

Motivado pelo calendário pré-quarentena, o LANCE! aproveita para sublinhar os incríveis números de Jorge Jesus à frente do Flamengo em clássicos. Em sete confronto até aqui, são seis vitórias e um empate. O aproveitamento, neste recorte, é de 90,5%. Uma invencibilidade de respeito.

A única partida em que Jesus não viu o Flamengo vencer um rival local se deu diante do Vasco, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileiro de 2019, encerrado com um memorável 4 a 4. No restante, o português comandou a equipe em triunfos em todas as outras ocasiões (veja os números abaixo).Soberano no Rio: Flamengo de Jesus e Gabigol já levou a Taça Guanabara deste ano (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)Por falar em clássicos, cabe destacar ainda que Jesus está invicto no Maracanã - incluindo todos os adversários. Na casa rubro-negra, em 27 jogos por lá, são 24 vitórias e três empates (aproveitamento de 93%) desde que chegou ao Fla.

Em tempo: para manter o técnico mais vitorioso dos últimos anos no clube, o Flamengo lida as conversas pela renovação de Jesus com cautela, ciente de que o contrato do treinador expira no dia 19 de junho e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol (saiba mais aqui).

JORGE JESUS EM CLÁSSICOS PELO FLAMENGO

Jogos: 7Vitórias: 6Empate: 1Derrotas: 0Aproveitamento: 90,5%Gols marcados: 20Gols sofridos: 9

OS JOGOS (veja imagens na galeria acima)

- Flamengo 3x2 Botafogo - Brasileiro de 2019 (Maracanã)

- Vasco 1x4 Flamengo - Brasileiro de 2019 (Mané Garrincha)

- Flamengo 2x0 Fluminense - Brasileiro de 2019 (Maracanã)

- Botafogo 0x1 Flamengo - Brasileiro de 2019 (Nilton Santos)

- Flamengo 4x4 Vasco - Brasileiro de 2019 (Maracanã)

- Fluminense 2x3 Flamengo - Campeonato Carioca de 2020 (Maracanã)