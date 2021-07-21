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futebol

Brasileiro do Barcelona é alvo do Arsenal nesta janela de transferências

Neto, goleiro reserva do Barcelona, pode mudar-se para o Arsenal nesta temporada após ser pouco utilizado pelo clube espanhol...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:59

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 12:59
Crédito: Reprodução
O goleiro brasileiro Neto, do Barcelona, é alvo do Arsenal nesta janela de transferências. Pouco utilizado pela equipe espanhola, o arqueiro pode mudar-se para o clube londrino nesta temporada, visto que os 'Gunners' podem negociar seu goleiro titular, o alemão Leno.
Veja a tabela do InglêsSegundo a jornalista Sandra Brobbey, do jornal inglês 'The Sun', o Arsenal tem interesse em contratar o brasileiro Neto nesta janela de transferências. Vinculado ao Barcelona, o jogador foi pouco utilizado pelo clube blaugrana, e pode deixar a Espanha.
+ Ronaldinho dá show em amistoso entre lendas do Barcelona e Real Madrid; veja os gols
O Barcelona enfrenta uma grave crise financeira e, por isso, teria interesse em negociar o goleiro brasileiro junto ao Arsenal. Com o intuito de inscrever suas novas contratações e de assinar um novo contrato com Messi, o Barça tenta vender algumas peças do elenco.
No Arsenal, a contratação se daria por conta do interesse do clube inglês de fazer uma mudança na baliza. A equipe estaria disposta a negociar o seu goleiro, Bernd Leno, nesta janela de transferências, e busca Neto para o seu lugar.
Contratado pelo Barcelona junto ao Valencia em 2019 por 23,3 milhões de libras (cerca de 165 milhões de reais), e tem contrato com a equipe catalã até o final do mês de junho de 2023. Desde o início de sua passagem no clube, o goleiro nunca conseguiu a titularidade absoluta.

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