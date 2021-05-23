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Brasileiro de Basquete: Paulo Boracini e Rafael, do Botafogo, são premiados em noite de encerramento

Paulo Boracini anotou 20 pontos de média e levou o prêmio de Cestinha da competição. Já Rafael teve média de 9,8 rebotes por partida e levou o prêmio de Maior Reboteiro...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 15:49
Crédito: Divulgação/Site do Botafogo
O Campeonato Brasileiro de Basquete terminou no último sábado, com o título do União Corinthians, de Santa Cruz do Sul (RS), sobre o Flamengo Blumenau por 80 a 86. O Botafogo, por sua vez, chegou até o "Final Four" (fase semifinal) e terminou a competição na quarta colocação.
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Na noite de encerramento, dois jogadores do Botafogo foram premiados: o armador Paulo Boracini e o pivô Rafael. O armador que foi líder em bolas de três também anotou 20 pontos de média para levar o prêmio de "Cestinha do Brasileirão 2021". O pivô, por sua vez, teve média de 9,8 rebotes por partida e levou o prêmio de "Maior Reboteiro do Brasileirão 2021".No Brasileiro de Basquete, o Botafogo se classificou para o "Final Four" ao vencer o Ponta Grossa em série melhor de três. No entanto, o Glorioso foi derrotado pelo União Corinthians por 73 a 57 e não conseguiu chegar até a final. Na disputa pelo terceiro lugar, o Alvinegro foi superado pelo Osasco por 77 a 72. VEJA A NOTA DO BOTAFOGO
"Vencedor do Troféu Wlamir Marques, dado ao melhor jogador da partida, por quatro oportunidades, Paulo Boracini foi o grande protagonista do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Desde os primeiros jogos, o camisa 9 do Fogão assumiu a responsabilidade de ser o único remanescente do título sul-americano conquistado em 2019 e conduziu o time às vitórias. Líder também em bolas de três, Paulinho anotou 20 pontos de média para levar o prêmio de Cestinha do Brasileirão 2021.
Se por um lado o premiado já era o ponto de referência e capitão do time, com Rafael a história foi diferente. O pivô começou a temporada no banco e ganhou a titularidade no terceiro jogo da Conferência Gerson Victalino, onde conquistou o seu primeiro troféu Wlamir Marques. Na sequência, o atleta ganhou confiança, aumentou suas médias de pontos e rebotes,voltou a ser eleito o melhor em quadra por mais uma oportunidade e se tornou ponto de equilíbrio no garrafão alvinegro. Rafael teve média de 9,8 rebotes por partida e levou o prêmio de Maior Reboteiro do Brasileirão 2021."

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