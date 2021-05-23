Brasileiro de Basquete: Paulo Boracini e Rafael, do Botafogo, são premiados em noite de encerramento

Crédito: Divulgação/Site do Botafogo

O Campeonato Brasileiro de Basquete terminou no último sábado, com o título do União Corinthians, de Santa Cruz do Sul (RS), sobre o Flamengo Blumenau por 80 a 86. O Botafogo, por sua vez, chegou até o "Final Four" (fase semifinal) e terminou a competição na quarta colocação.

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Na noite de encerramento, dois jogadores do Botafogo foram premiados: o armador Paulo Boracini e o pivô Rafael. O armador que foi líder em bolas de três também anotou 20 pontos de média para levar o prêmio de "Cestinha do Brasileirão 2021". O pivô, por sua vez, teve média de 9,8 rebotes por partida e levou o prêmio de "Maior Reboteiro do Brasileirão 2021".No Brasileiro de Basquete, o Botafogo se classificou para o "Final Four" ao vencer o Ponta Grossa em série melhor de três. No entanto, o Glorioso foi derrotado pelo União Corinthians por 73 a 57 e não conseguiu chegar até a final. Na disputa pelo terceiro lugar, o Alvinegro foi superado pelo Osasco por 77 a 72. VEJA A NOTA DO BOTAFOGO

"Vencedor do Troféu Wlamir Marques, dado ao melhor jogador da partida, por quatro oportunidades, Paulo Boracini foi o grande protagonista do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Desde os primeiros jogos, o camisa 9 do Fogão assumiu a responsabilidade de ser o único remanescente do título sul-americano conquistado em 2019 e conduziu o time às vitórias. Líder também em bolas de três, Paulinho anotou 20 pontos de média para levar o prêmio de Cestinha do Brasileirão 2021.