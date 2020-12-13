Brasileiro de Aspirantes: Fluminense e Corinthians empatam, mas Tricolor segue na ponta do Grupo D

Crédito: Wesley Frazan celebra o gol tricolor (Mailson Santana/FFC

O equilíbrio refletiu o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Corinthians, pelo Grupo D do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Em partida válida pela quarta rodada da competição, Wesley Frazan abriu o marcador para os tricolores. Porém, Hugo Conceição igualou as ações para o Timão, que foi a cinco pontos.

O resultado mantém o Tricolor das Laranjeiras na liderança do grupo, com sete pontos. Entretanto, o Juventude, que bateu o RB Bragantino por 1 a 0, também alcançou a mesma pontuação. A equipe carioca está na frente por ter melhor saldo de gols.

A bola aérea levou o Fluminense a sair na frente logo aos três minutos. Nascimento cobrou falta e Wesley Frazan surgiu entre os zagueiros para estufar a rede.

O Timão, contudo, logo mostrou poder de reação. Acionado, Hugo Conceição avançou até a entrada da grande área e tocou na saída do goleiro João Lopes.