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Brasileiro de Aspirantes: Fluminense e Corinthians empatam, mas Tricolor segue na ponta do Grupo D

Wesley Frazan abre o marcador aos três minutos para os tricolores, mas Timão reage e Hugo Conceição decreta o empate em 1 a 1 nas Laranjeiras neste domingo...

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 19:25
Crédito: Wesley Frazan celebra o gol tricolor (Mailson Santana/FFC
O equilíbrio refletiu o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Corinthians, pelo Grupo D do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Em partida válida pela quarta rodada da competição, Wesley Frazan abriu o marcador para os tricolores. Porém, Hugo Conceição igualou as ações para o Timão, que foi a cinco pontos.
O resultado mantém o Tricolor das Laranjeiras na liderança do grupo, com sete pontos. Entretanto, o Juventude, que bateu o RB Bragantino por 1 a 0, também alcançou a mesma pontuação. A equipe carioca está na frente por ter melhor saldo de gols.
A bola aérea levou o Fluminense a sair na frente logo aos três minutos. Nascimento cobrou falta e Wesley Frazan surgiu entre os zagueiros para estufar a rede.
O Timão, contudo, logo mostrou poder de reação. Acionado, Hugo Conceição avançou até a entrada da grande área e tocou na saída do goleiro João Lopes.
Após o início avassalador, o ritmo truncado e as poucas oportunidades chamaram a atenção nas Laranjeiras. Nascimento tentou finalizações para o Tricolor, enquanto Anthony desperdiçou a melhor oportunidade do Corinthians na etapa final. E o empate persistiu.

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