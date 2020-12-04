Brasileiro anuncia aposentarodia após jogar 14 temporadas no Japão

Antes mesmo da temporada do futebol asiático acabar, o brasileiro Éldis Fernando Damasio, mais conhecido como Fernandinho, anunciou que irá encerrar sua carreira após a última rodada da J3 League, que será no dia 20 de dezembro. Atualmente no Gainare Tottori, onde é considerado ídolo do clube, o jogador de 39 anos recebeu uma camisa com os sete clubes japoneses que atuou.
Com passagens por Gamba Osaka, Shimizu S-Pulse, Kyoto Sanga, Oita Trinita, Vegalta Sendai, Ventforet Kofu e Gainare Tottori, clube atual, Fernandinho fez uma postagem em suas redes sociais agradecendo o carinho e revelou que irá se dedicar ao sonho de ajudar pessoas carentes. O valor das vendas da camisa especial será usado em seu projeto social.
- Quero anunciar que vou me aposentar após o dia 20 de dezembro. Primeiramente quero me desculpar por ter que anunciar durante a temporada. Como já falei em minha entrevista que está no YouTube, com o final da minha carreira quero dar início a um sonho do meu coração, que é ajudar pessoas carentes. Para dar o primeiro passo nessa nova fase, o clube Gainare Tottori resolveu fazer uma camisa comemorativa com os outros seis clubes que passei no Japão. O dinheiro que arrecadar com a venda das camisas (tirando o custo de produção) será usado em um projeto social, do qual ainda estou orando a Deus e decidindo. Agradeço de coração a todos que puderem contribuir - postou.
No Brasil, o atacante teve passagens por Ferroviária, Figueirense, Vasco, Vila Nova, entre outros clubes, porém foi no Japão que se consolidou, se tornando capitão do Gainare Tottori e ídolo no país.