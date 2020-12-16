Brasileirão Sub-20: Fluminense e Flamengo empatam nas Laranjeiras

Crédito: Paula Reis / CRF

Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio das Laranjeiras. O clássico contou com gols dos atacantes Samuel, que abriu o placar para o Tricolor, e Rodrigo Muniz, que descontou para o Rubro-Negro ainda no primeiro tempo.

O empate deixa o Fluminense na terceira posição, com 32 pontos, atrás de Atlético-MG (35) e Athletico (34). O Tricolor já entrou em campo classificado para a próxima fase do Brasileirão Sub-20. As quartas de final serão disputadas ainda em 2020, com os confrontos marcados para os dia 27 e 30 de dezembro.

O Flamengo, por sua vez, subiu chegou aos 28 pontos e entrou na zona de classificação, mas decidirá a "vida" na última rodada da primeira fase. Palmeiras, Vitórias e Internacional estão na cola, todos com 27 pontos.