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futebol

Brasileirão Sub-20: Fluminense e Flamengo empatam nas Laranjeiras

Samuel abriu o placar para o Tricolor e Rodrigo Muniz descontou pelo Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:11

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:11

Crédito: Paula Reis / CRF
Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio das Laranjeiras. O clássico contou com gols dos atacantes Samuel, que abriu o placar para o Tricolor, e Rodrigo Muniz, que descontou para o Rubro-Negro ainda no primeiro tempo.
O empate deixa o Fluminense na terceira posição, com 32 pontos, atrás de Atlético-MG (35) e Athletico (34). O Tricolor já entrou em campo classificado para a próxima fase do Brasileirão Sub-20. As quartas de final serão disputadas ainda em 2020, com os confrontos marcados para os dia 27 e 30 de dezembro.
O Flamengo, por sua vez, subiu chegou aos 28 pontos e entrou na zona de classificação, mas decidirá a "vida" na última rodada da primeira fase. Palmeiras, Vitórias e Internacional estão na cola, todos com 27 pontos.
A 19ª rodada será disputada no próximo domingo, dia 20. O Flamengo enfrenta o Corinthians, na Gávea, enquanto o Fluminense visita o Ceará, no CT do rival.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!Como Flamengo não joga com o time principal neste meio de semana, o Sub-20 foi reforçado por atletas com passagens recentes pelos profissionais. Gabriel Noga, Ramon, Lázaro e Rodrigo Muniz foram titulares. O lateral-esquerdo e o atacante contribuíram com assistência e o gol rubro-negro nas Laranjeiras.

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