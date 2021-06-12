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Brasileirão Sub-17: Flamengo goleia o América-MG na Gávea e encaminha classificação às quartas de final

Com gols de Victor Hugo, Matheus França (2) e Matheus Gonçalves, Rubro-Negro aplica 4 a 0 na Gávea e aumenta vantagem na liderança do Grupo A...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 17:07
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Seis jogos e seis vitórias. Essa é a situação atual do Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na tarde deste sábado, na Gávea, o clube rubro-negro venceu o América-MG por 4 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento no torneio. Os gols da partida foram marcados por Victor Hugo, de pênalti, Matheus França (2) e Matheus Gonçalves.
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Com o resultado, o Flamengo chegou aos 18 pontos, ampliou a vantagem na liderança do Grupo A e encaminhou a classificação às quartas de final com três rodadas de antecedência. Já o América-MG permanece na nona posição, com apenas quatro pontos.
O JOGO
Embalado pela boa fase recente, o Flamengo pressionou o América-MG desde o início do jogo e construiu chances claras com naturalidade. Após desperdiçar algumas oportunidades, o time abriu o placar aos 20 minutos em cobrança de pênalti de Victor Hugo.
Com a vantagem no marcador, o Flamengo seguiu controlando as ações da partida e foi pouco ameaçado pelo ataque do clube mineiro. Até o fim da primeira etapa, a equipe levou perigo em um cabeceio de Victor Hugo, mas não conseguiu balançar as redes.
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O segundo gol saiu apenas aos seis minutos do segundo tempo com Matheus França. O meia, que já havia sofrido o pênalti do primeiro gol, aproveitou a falha da defesa após cruzamento de Wesley e ampliou o placar para o Rubro-Negro.
Aos 25', saiu de Matheus França também o terceiro gol do Flamengo, em golaço de fora da área. Em seguida, aos 37', a equipe transformou a vitória em goleada com gol de Matheus Gonçalves após jogada coletiva pela esquerda. No fim da partida, aconteceu um momento especial: Jhonata Ventura, um dos sobreviventes do incêndio do Ninho do Urubu, entrou em campo pela primeira vez desde a tragédia.
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PRÓXIMOS JOGOS
A equipe sub-17 do Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 15h (de Brasília), para encarar o Atlético-GO, no CT do Dragão, pela sétima rodada do Brasileirão da categoria. No mesmo horário, o América-MG visita o Palmeiras, em São Paulo.

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