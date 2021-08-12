Brasileirão Sub-17: Flamengo encara o Vasco na final, e garoto do Ninho quer título para coroar campanha

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta quinta e na segunda, Flamengo e Vasco farão dois clássicos pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-17. No lado do Rubro-Negro, o desejo é pela coroação de uma campanha quase perfeita - foram 10 vitórias, um empate e duas derrotas -, afirma o zagueiro Darlan, um dos destaques da equipe, em entrevista ao LANCE!. A ida da decisão será em São Januário, a partir das 15h30.

- Fizemos um excelente campeonato até aqui e não há nada melhor do que sermos coroados com esse título. Podemos entrar para história do clube e é isso que queremos. Estamos focados para fazer uma grande decisão - projetou Darlan, que treina nas divisões de base do Fla desde 2014, antes de completar:

- É sempre especial jogar clássicos, ainda mais em decisões. A preparação foi muito boa, com o clima do grupo muito leve como em todas finais que tivemos.Titular nas 13 partidas neste Brasileirão Sub-17 - no qual o Flamengo foi o primeiro colocado na fase de grupos e eliminou São Paulo e Atlético-MG nos mata-matas -, Darlan é um dos destaques da "Geração 2004" do Rubro-Negro.

A campanha do time comandado por Mário Jorge, contudo, tem no conjunto o seu grande trunfo. São cinco jogadores com quatro ou mais gols: Mateusão e Victor Hugo, com sete, Petterson e Matheus França, com cinco, e Matheus Gonçalves, com quatro. Emersonn, do Athletico, é o artilheiro com 13 gols.

- Mostra que nosso elenco é bem forte e que a coletividade faz com que o sucesso individual apareça naturalmente. Trabalhamos muito para que o bom jogo coletivo esteja sempre presente - analisou o zagueiro Darlan, de 17 anos.