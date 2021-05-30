Brasileirão, Série B... saiba onde assistir aos jogos de domingo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O domingo (30) de futebol será agitado pelas competições ao redor do mundo. Pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, a Ponte Preta enfrenta o Brusque, jogando fora de casa, às 11h (horário de Brasília).

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Já pela Série A do Brasileirão, o Flamengo recebe o Palmeiras, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, em partida válida pela rodada inicial. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h - Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão Onde assistir: Premiere

11h - Brusque x Ponte Preta Brasileirão Série BOnde assistir: Premiere15h - Barcelona x Levante Copa da RainhaOnde assistir: Fox Sports

15h15 - Suíça x Estados Unidos Amistoso de seleçõesOnde assistir: Estádio TNT Sports

16h - Flamengo x Palmeiras Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere

16h - Ceará x Grêmio Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere

18h15 - Corinthians x Atlético-GO Brasileirão Onde assistir: Premiere

18h15 - Chapecoense x Red Bull Bragantino Brasileirão Onde assistir: Premiere

20h - Universidad Católica x Cobresal Campeonato Chileno Onde assistir: Estádio TNT Sports

20h30 - Internacional x Sport Brasileirão Onde assistir: SporTV e Premiere