futebol

Brasileirão, Juventus, Sevillla... saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira

Partidas acontecem pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, jogos da Serie A Tim, La Liga e Premier League também agitam o dia do futebol
LanceNet

22 fev 2021 às 03:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: No primeiro turno, o São Paulo venceu o Botafogo por 3 a 0 (RENATO GIZZI/PHOTO PREMIUM
Na segunda-feira (22), dois jogos encerram a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 18h, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO no Allianz Parque. Mais tarde, às 20h, o São Paulo viaja ao Rio de Janeiro para encarar o já rebaixado Botafogo.
Na Europa, a bola começa a rolar às 16h, com Marítimo e Porto. Um pouco mais tarde, às 16h45, a Juventus de Cristiano Ronaldo visita o Crotone, lanterna do Campeonato Italiano. Às 17h, o Sevilla encara o Osasuna em La Liga, e o Brighton recebe o Crystal Palace na Premier League.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Marítimo x PortoPrimeira LigaOnde assistir: Fox Sports
16h45 - Juventus x CrotoneSerie A TimOnde assistir: Sportv
17h - Osasusa x SevillaCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Premium
17h - Brighton x Crystal PalacePremier LeagueOnde assistir: ESPN
18h - Palmeiras x Atlético-GOCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
20h - Botafogo x São PauloCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Sportv e Premiere
21h30 - Colón x San LorenzoCopa da Liga ArgentinaOnde assistir: Fox Sports

