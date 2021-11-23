Brasileirão: Flamengo encerra preparação para enfrentar o Grêmio

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio nesta terça-feira, às 21h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto precisou ser adiado por causa de uma Data Fifa no primeiro semestre do ano - naquela oportunidade, o Fla tinha quatro jogadores convocados para Seleções. > LANCE! traz bastidores do Flamengo no Uruguai; confiraO clube, contudo, não divulgou a lista de relacionados para a partida. Dessa forma, ainda não é possível cravar se Pedro e Arrascaeta serão utilizados contra o Grêmio. Mesmo assim, vale lembrar que o atacante treinou com o grupo pela primeira vez na última segunda-feira desde que precisou passar por uma artroscopia. Já Arrascaeta, que estava com uma lesão muscular, voltou diante do Internacional e atuou nos 15 minutos finais.

Em coletiva de imprensa concedida após a vitória sobre o Corinthians na última quinta-feira, Renato já havia revelado que, inicialmente, tinha a intenção de utilizar Arrascaeta e Pedro tanto contra o Internacional quanto contra o Grêmio. O primeiro teve condições de ir à campo, enquanto o segundo ainda precisou ficar de fora.

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- Pode ser, mas é o que eu falei: quem vai nos dar a reposta são os jogadores, a gente não vai colocar em campo sem condições. Foi o que aconteceu hoje com o Filipe. Ele fez o treinamento, se recuperou, foi passando confiança para a gente, falou que estava bem, poderia jogar pelo menos 45 minutos do segundo tempo hoje - explicou Renato.

- A gente soltou o Filipe, e ele foi bem. Esse mesmo tratamento, essa mesmo preocupação a gente vem tendo com o Pedro, com o (Rodrigo) Caio, com o próprio Arrascaeta. Vamos soltá-los um pouco durante o jogo contra o Internacional e contra o Grêmio? Bom, a nossa intenção é essa, mas que vai nos dar a resposta é o próprio jogador. Se ele nos passar confiança, tiver fazendo todo tipo de treinamento, aí sim a gente solta eles um pouquinho tanto contra o Internacional quanto contra o Grêmio - concluiu.