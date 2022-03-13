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Brasileirão Feminino: Flamengo vira sobre o Cresspom e vence a primeira

Cida, Pimenta e Maria Alves marcaram os gols das Meninas da Gávea neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:57

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:57

Neste domingo, no Estádio Abadião, em Ceilândia, o Flamengo virou sobre o Cresspom e conquistou a primeira vitória na Série A1 do Brasileirão Feminino. Após o time mandante abrir o placar com Thaynara, as Meninas da Gávea, com gols de Cida, Pimenta e Maria Alves - sendo o último marcado já nos acréscimos -, conquistaram os três pontos sob o comando de Luis Andrade. Agora, o Flamengo soma quatro pontos na tabela do Brasileirão Feminino. Na primeira rodada, as Meninas da Gávea empataram em 1 a 1 com o São Paulo, no Rio de Janeiro. Na terceira rodada da competição nacional, o Rubro-Negro visita a Ferrovária, em Araraquara, na próxima segunda-feira, dia 21, às 19h.
O próxima adversário lidera a competição com 100& de aproveitamento: venceu Esmac Ananindeua (PA), por 2 a 0, e Red Bull Bragantino, por 1 a 0.
Crédito: MariaAlvescomemoraogolmarcadoemCeilândia(Foto:PatricyAlbuquerque/StaffImagesWoman/CBF

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