Brasileirão Feminino: Flamengo vira sobre o Cresspom e vence a primeira

Neste domingo, no Estádio Abadião, em Ceilândia, o Flamengo virou sobre o Cresspom e conquistou a primeira vitória na Série A1 do Brasileirão Feminino. Após o time mandante abrir o placar com Thaynara, as Meninas da Gávea, com gols de Cida, Pimenta e Maria Alves - sendo o último marcado já nos acréscimos -, conquistaram os três pontos sob o comando de Luis Andrade. Agora, o Flamengo soma quatro pontos na tabela do Brasileirão Feminino. Na primeira rodada, as Meninas da Gávea empataram em 1 a 1 com o São Paulo, no Rio de Janeiro. Na terceira rodada da competição nacional, o Rubro-Negro visita a Ferrovária, em Araraquara, na próxima segunda-feira, dia 21, às 19h.