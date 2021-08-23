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Brasileirão, Copa do Brasil e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor tenta a recuperação após a demissão de Roger Machado na equipe principal e base tem semana importante, especialmente o Sub-20...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 09:30
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Vivendo dias intensos no time profissional, o Fluminense se prepara para mais uma semana cheia nas diversas categorias do clube. Enquanto Marcão inicia sua trajetória novamente com dois confrontos seguidos com o Atlético-MG, sendo um deles pela ida da Copa do Brasil, a base também tem partidas ao longo dos próximos dias.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
Com o Feminino Sub-18 e o Sub-23 eliminados dos respectivos Brasileirões, quem entra em campo é o Sub-20, abrindo as quartas de final do Carioca contra o Volta Redonda. Na segunda-feira, dia 30, haverá um clássico com o Flamengo pelo Brasileiro.
Já o Sub-15 e o Sub-17 entram em campo também pelo Estadual, onde enfrentam o Nova Iguaçu. Veja a seguir todas as informações.
Veja a tabela do BrasileirãoVEJA A AGENDA COMPLETA:
23/08 (segunda-feira)Fluminense x Atlético-MG - 20hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)BrasileirãoTransmissão: Premiere e SporTV
24/08 (terça-feira)Volta Redonda x Fluminense - 15hErnâni do Amaral Peixoto, Vassouras (RJ)Carioca Sub-20 (quartas de final)
26/08 (quinta-feira)Fluminense x Atlético-MG - 21h30Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Copa do Brasil (quartas de final)Transmissão: Premiere e SporTV
28/08 (sábado)Nova Iguaçu x Fluminense - 9hCT Nova Iguaçu, Nova Iguaçu (RJ)Carioca Sub-15
Nova Iguaçu x Fluminense - 11hCT Nova Iguaçu, Nova Iguaçu (RJ)Carioca Sub-17
30/08 (segunda-feira)Flamengo x Fluminense - 15hGávea, Rio de Janeiro (RJ)Brasileirão Sub-20Transmissão: SporTV
Fluminense x Bahia - 19hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)BrasileirãoTransmissão: Premiere

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