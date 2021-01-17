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Brasileirão: Confira onde assistir aos jogos deste domingo da 30ª rodada

TV Gazeta transmite o confronto entre o desesperado Botafogo, que luta para não ser rebaixado, diante do Santos. Transmissão começa a partir das 15h50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2021 às 10:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 10:00

Botafogo
Precisando de gols e de vitórias, o Botafogo deve contar com a volta de Babi para jogar ao lado de Pedro Raúl contra o Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Desesperado e com a corda no pescoço neste Brasileirão, o Botafogo volta a campo neste domingo (17) pela 30ª rodada precisando somar três pontos. A tarefa, porém,  não é nada fácil: o Santos, na Vila Belmiro. O time de Marinho e cia vem embalado após despachar o Boca Juniors e se classificar para a final da Libertadores da América.
Além do Bota, quem também entra em campo no mesmo horário é o líder São Paulo. Vindo de tropeços seguidos, o time do Morumbi tenta manter a distância na liderança e encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Confira os horários destes e dos demais jogos: 
  • BRASILEIRÃO

  • Domingo (17)

  • Santos x Botafogo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Athletico-PR x São Paulo
    Horário: 16h
    Onde assistir: Twitch e TV Globo (apenas para SP)

  • Atlético-MG x Atlético-GO
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Internacional x Fortaleza
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Ceará x Red Bull Bragantino
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere
       
  • Segunda-feira (18)

  • Goiás x Flamengo
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

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