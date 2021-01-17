Brasileirão: Confira onde assistir aos jogos deste domingo da 30ª rodada

Desesperado e com a corda no pescoço neste Brasileirão, o Botafogo volta a campo neste domingo (17) pela 30ª rodada precisando somar três pontos. A tarefa, porém, não é nada fácil: o Santos, na Vila Belmiro. O time de Marinho e cia vem embalado após despachar o Boca Juniors e se classificar para a final da Libertadores da América.
Além do Bota, quem também entra em campo no mesmo horário é o líder São Paulo. Vindo de tropeços seguidos, o time do Morumbi tenta manter a distância na liderança e encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Confira os horários destes e dos demais jogos:
- BRASILEIRÃO
- Domingo (17)
- Santos x Botafogo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Athletico-PR x São Paulo
Horário: 16h
Onde assistir: Twitch e TV Globo (apenas para SP)
- Atlético-MG x Atlético-GO
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Fortaleza
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Ceará x Red Bull Bragantino
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Segunda-feira (18)
- Goiás x Flamengo
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere