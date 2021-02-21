Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (21)

Duelos prometem muitas emoções para os times que estão envolvidos na luta pelo título, e também para os querem escapar do rebaixamento
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 02:00

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado (20) com dois jogos. Seis partidas acontecem neste domingo (21), e outras duas fecham a conta na segunda-feira (22). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana. 
  • 37ª Rodada do Brasileirão
      
  • Jogos de domingo (21)

  • Flamengo x Internacional
    Horário: 16h 
    Onde assistir: TV Gazeta

  • Corinthians x Vasco  
    Horário: 16h
    Onde assistir:  Globo (SP) e Premiere
      
  • Sport x Atlético-MG
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Premiere

  • Santos x Fluminense
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Grêmio x Athletico-PR 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Goiás x Bragantino 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Jogo de segunda-feira (22)  

  • Palmeiras x Atlético-GO 
    Horário: 18h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Botafogo x São Paulo 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

