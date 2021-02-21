Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (21)

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado (20) com dois jogos. Seis partidas acontecem neste domingo (21), e outras duas fecham a conta na segunda-feira (22). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana.
- 37ª Rodada do Brasileirão
- Jogos de domingo (21)
- Flamengo x Internacional
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta
- Corinthians x Vasco
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Sport x Atlético-MG
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Fluminense
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Athletico-PR
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Goiás x Bragantino
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogo de segunda-feira (22)
- Palmeiras x Atlético-GO
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x São Paulo
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere