Brasileirão: Confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (06)

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na noite desta terça-feira (05) com a partida entre Corinthians e Bahia. Oito jogos acontecem nesta quarta-feira (06) e um fecha a rodada na quinta-feira (07). Confira a lista e saiba qual canal vai transmitir o jogo que você não pode perder.
- BRASILEIRÃO - 24ª RODADA
- Quarta-feira (06)
- Ceará x Internacional
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Sport x Juventude
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Chapecoense x Atlético-MG
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Atlético-GO x Athletico-PR
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Bragantino x Flamengo
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Fortaleza
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- América-MG x Palmeiras
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Globo (MG e SP) e Premiere
- Grêmio x Cuiabá
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Globo (RS) e Premiere
- Quinta-feira (07)
- São Paulo x Santos
Horário: 18h30
Onde assistir: Premiere