or
Na telinha

Brasileirão: Confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (06)

Oito partidas da 24ª rodada do Brasileirão acontecem nesta quarta. Saiba onde vai passar o jogo que você não pode perder
Redação de A Gazeta

06 out 2021 às 02:00

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 02:00

Time do Flamengo comemora gol com torcida ao fundo no Maracanã
Flamengo encara o Brangantino às 20h30 Crédito: Alexandre Vidal / CRF
A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na noite desta terça-feira (05) com a partida entre Corinthians e Bahia. Oito jogos acontecem nesta quarta-feira (06) e um fecha a rodada na quinta-feira (07). Confira a lista e saiba qual canal vai transmitir o jogo que você não pode perder.
  • BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

  • Quarta-feira (06)

  • Ceará x Internacional
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Sport x Juventude
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Chapecoense x Atlético-MG
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Atlético-GO x Athletico-PR
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Bragantino x Flamengo
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere
      
  • Fluminense x Fortaleza 
    Horário:     21h30 
    Onde assistir:     TV Gazeta e Premiere

  • América-MG x Palmeiras
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Globo (MG e SP) e Premiere 

  • Grêmio x Cuiabá 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Globo (RS) e Premiere 

  • Quinta-feira (07) 

  • São Paulo x Santos 
    Horário: 18h30 
    Onde assistir: Premiere

