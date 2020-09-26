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Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 12ª rodada

Vasco encara o Bragantino no domingo (27)  às 11h. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Palmeiras às 16h. Veja a lista de partidas

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 08:02
Jogador capixaba Lincoln levanta a taça de campeão
O atacante capixaba Lincoln pode ter uma chance no time titular do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (23) quando o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0. Três jogos serão disputados neste sábado (26), cinco partidas acontecem no domingo (27), e ainda um jogo fecha a conta na segunda-feira (28). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana. 
  • 12ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (26) 

  • Internacional x São Paulo 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Athletico-PR x Bahia 
    Horário: 19h
    Onde assistir: TNT
      
  • Atlético-MG x Grêmio
    Horário: 21h
    Onde assistir: SporTV e Premiere 

    Jogos deste domingo (27)

  • Vasco x Bragantino
    Horário: 11h 
    Onde assistir: Premiere

  • Palmeiras x Flamengo 
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 
      
  • Ceará x Goiás
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-GO x Botafogo
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Santos x Fortaleza 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Jogo de segunda-feira (28)  

  • Fluminense x Coritiba 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: Premiere

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