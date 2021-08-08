Brasileirão: com Lucca e Kayky, Fluminense está escalado para enfrentar o América-MG

Crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense já está definido para enfrentar o América-MG na tarde deste domingo, às 16h, no Independência, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O time titular tem apenas duas novidades: sem poder contar com Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, o técnico Roger Machado escolheu botar em campo os atacantes Lucca e Kayky.

> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as OlimpíadasDessa forma, o Fluminense está definido com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Kayky, Fred e Lucca.

O atacante Luiz Henrique sentiu dores na coxa direita e sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte. Já Gabriel Teixeira foi diagnosticado com uma virose e ficou de fora da relação. Outro desfalque é o lateral Calegari, que foi liberado para acompanhar a esposa em um procedimento cirúrgico emergencial para tratamento de apendicite.

Além deles, o Fluminense já tinha o desfalque de outros jogadores. O atacante Caio Paulista ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e o centroavante Raúl Bobadilla segue em quarentena após ter testado para a Covid-19. Já Hudson está em trabalho de recuperação da cirurgia para reparar a lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito.

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