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Brasileirão: com Lucca e Kayky, Fluminense está escalado para enfrentar o América-MG

Lucca e Kayky entram nos lugares de Gabriel Teixeira, que está com uma virose, e de Luiz Henrique, que ficou de fora por dores na coxa direita...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 15:12
Crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense já está definido para enfrentar o América-MG na tarde deste domingo, às 16h, no Independência, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O time titular tem apenas duas novidades: sem poder contar com Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, o técnico Roger Machado escolheu botar em campo os atacantes Lucca e Kayky.
> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as OlimpíadasDessa forma, o Fluminense está definido com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Kayky, Fred e Lucca.
O atacante Luiz Henrique sentiu dores na coxa direita e sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte. Já Gabriel Teixeira foi diagnosticado com uma virose e ficou de fora da relação. Outro desfalque é o lateral Calegari, que foi liberado para acompanhar a esposa em um procedimento cirúrgico emergencial para tratamento de apendicite.
Além deles, o Fluminense já tinha o desfalque de outros jogadores. O atacante Caio Paulista ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e o centroavante Raúl Bobadilla segue em quarentena após ter testado para a Covid-19. Já Hudson está em trabalho de recuperação da cirurgia para reparar a lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito.
> Veja a tabela do Brasileirão
Vale destaca que o Fluminense ainda não poderá contar com Nino, que conquistou a medalha de ouro no último sábado, na Olimpíada de Tóquio. Ele, contudo, se reintegra ao elenco do Tricolor Carioca nesta semana.

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