Brasileirão: com baixas, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo encerrou a preparação para a partida contra o Atlético-MG, que acontece neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Renato Gaúcho já tem quatro baixas confirmadas: Arrascaeta, Diego Ribas, Filipe Luís e Pedro.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoO uruguaio ainda seguem em recuperação de uma lesão muscular na coxa, mais especificamente do reto anterior direito. O camisa 14 já é visto em atividades no campo com os fisioterapeutas do clube, mas ainda não tem condições de retornar contra o Galo.

Além deles, o Fla teve mais duas baixas nesta sexta-feira. No jogo de eliminação da Copa do Brasil, Diego Ribas e Filipe Luís sentiram dores no reto femoral da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão Posteriormente, um exame constatou lesão em ambos. O Flamengo não informou prazo de recuperação, mas Diego e Filipe Luís já iniciaram tratamento no CT e são cartas fora do trabalho para Renato Gaúcho.