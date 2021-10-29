Brasileirão: com baixas, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG

O Flamengo encerrou a preparação para a partida contra o Atlético-MG, que acontece neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Renato Gaúcho já tem quatro baixas confirmadas: Arrascaeta, Diego Ribas, Filipe Luís e Pedro.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoO uruguaio ainda seguem em recuperação de uma lesão muscular na coxa, mais especificamente do reto anterior direito. O camisa 14 já é visto em atividades no campo com os fisioterapeutas do clube, mas ainda não tem condições de retornar contra o Galo.
Além deles, o Fla teve mais duas baixas nesta sexta-feira. No jogo de eliminação da Copa do Brasil, Diego Ribas e Filipe Luís sentiram dores no reto femoral da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão Posteriormente, um exame constatou lesão em ambos. O Flamengo não informou prazo de recuperação, mas Diego e Filipe Luís já iniciaram tratamento no CT e são cartas fora do trabalho para Renato Gaúcho.
Por fim, vale lembrar que Pedro passou, recentemente, por uma artroscopia no joelho direito depois de sofrer uma lesão no menisco medial. Ele já iniciou a fisioterapia, porém deve estar recuperado apenas perto da data da final da Copa Libertadores.