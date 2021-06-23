Brasileirão: Chapecoense ainda não venceu na Arena Condá

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians

O Campeonato Brasileiro está no início, mas a Chapecoense observa atentamente a sequência dos jogos e tenta a reação de qualquer maneira dentro das quatro linhas.

Nesta quinta-feira, o Verdão do Oeste mede forças contra o Internacional e projeta quebrar a marca de negativa de ainda não ter vencido na competição.

Com três empates em cinco jogos, a Chape aparece na 16ª colocação. O Cuiabá, o primeiro time do Z-4 tem dois pontos e um jogo a menos.

Desempenho na Arena Condá

Conhecida como um verdadeiro alçapão, a Arena Condá ainda não foi eficaz ao time de Jair Ventura, que até o momento soma uma derrota e um empate na competição nacional.