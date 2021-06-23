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futebol

Brasileirão: Chapecoense ainda não venceu na Arena Condá

Verdão do Oeste fez dois jogos em casa no torneio e ainda não conseguiu vencer como mandante...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:35
Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
O Campeonato Brasileiro está no início, mas a Chapecoense observa atentamente a sequência dos jogos e tenta a reação de qualquer maneira dentro das quatro linhas.
Nesta quinta-feira, o Verdão do Oeste mede forças contra o Internacional e projeta quebrar a marca de negativa de ainda não ter vencido na competição.
Com três empates em cinco jogos, a Chape aparece na 16ª colocação. O Cuiabá, o primeiro time do Z-4 tem dois pontos e um jogo a menos.
Desempenho na Arena Condá
Conhecida como um verdadeiro alçapão, a Arena Condá ainda não foi eficaz ao time de Jair Ventura, que até o momento soma uma derrota e um empate na competição nacional.
Será que a primeira vitória em casa pinta contra o Inter?

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