futebol

Brasileirão: Botafogo x Corinthians tem 25 mil ingressos vendidos

Torcida do Botafogo tem alta procura pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro; jogo será no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:18

A torcida do Botafogo promete aparecer em peso na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube informou na noite desta segunda-feira que 25 mil ingressos estão vendidos para o jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.+ Com Hämäläinen, Botafogo entra na reta final em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro
Quase 10 mil bilhetes foram vendidos apenas nesta segunda-feira. O setor Leste está esgotado e as meia-entradas na Norte também acabaram. Se houver demanda, o Botafogo pode abrir o setor Oeste Superior.
A expectativa da diretoria do Glorioso é realmente por um grande público. Animada pelos reforços recentes e a chegada de John Textor como acionista majoritário, a torcida do Botafogo está empolgada nas redes sociais e tudo isso vem resultando em ingressos comprados até agora.
Os preços dos ingressos variam entre R$ 20 e R$ 100. A partida também vai marcar a estreia oficial de Luís Castro como treinador do Botafogo.
Tópicos Relacionados

botafogo corinthians
Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

