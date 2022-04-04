Brasileirão: Botafogo x Corinthians tem 25 mil ingressos vendidos

A torcida do Botafogo promete aparecer em peso na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube informou na noite desta segunda-feira que 25 mil ingressos estão vendidos para o jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.
Quase 10 mil bilhetes foram vendidos apenas nesta segunda-feira. O setor Leste está esgotado e as meia-entradas na Norte também acabaram. Se houver demanda, o Botafogo pode abrir o setor Oeste Superior.
A expectativa da diretoria do Glorioso é realmente por um grande público. Animada pelos reforços recentes e a chegada de John Textor como acionista majoritário, a torcida do Botafogo está empolgada nas redes sociais e tudo isso vem resultando em ingressos comprados até agora.
Os preços dos ingressos variam entre R$ 20 e R$ 100. A partida também vai marcar a estreia oficial de Luís Castro como treinador do Botafogo.