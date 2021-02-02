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Brasileirão? Acredite, hoje tem Palmeiras, de novo

Com cara de treino e em horário de amistoso, Verdão e Fogão duelam na casa alviverde pelo campeonato nacional...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 09:00

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Nesta tarde, às 16h, numa terça-feira de janeiro, tem Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E é um duelo contra o lanterna do campeonato. Depois de vencer a Libertadores no último sábado e às vésperas da viagem para o Catar, o Verdão, ou parte dele, tem um jogo para fazer e o duelo é dentro de casa, no Allianz Parque.
Palmeiras campeão! Relembre a trajetória do Verdão até o bi da Libertadores
Com o título da Libertadores, e sem chances de conquistar o nacional, Abel Ferreira tem na competição a chance de treinar para o campeonato Mundial e a final da Copa do Brasil (e só). Na tarde desta terça (02), os onze titulares do Verdão serão aqueles que não estiveram em campo na final da Liberta. O banco será composto por jovens das categorias de base.
No primeiro turno do campeonato, o Palmeiras era comandado por Vanderlei Luxemburgo e foi derrotado pelos cariocas, no Engenhão. Meses mais tarde, o alvinegro está muito próxima da segunda divisão e vem em busca de operar um milagre de recuperação a começar pelo jogo com o Verdão.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO Verdão está na sexta colocação do Brasileirão com 52 pontos conquistados e vem de um empate por 1 a 1 contra o Vasco, em São Paulo. Já o Botafogo, por sua vez, ocupa o 20º lugar com 23 pontos. Na última rodada, o Fogão perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 0, no Rio de Janeiro.
O jogo, que mais parece treino, terá transmissão do Premiere e será devidamente acompanhado por meio de nossas redes sociais. Não perca nenhum detalhe com o LANCE!/NOSSO PALESTRA.

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