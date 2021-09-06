Brasileirão 2021 chega aos 400 gols marcados; veja os melhores ataques

O Campeonato Brasileiro teve apenas três jogos neste fim de semana. No sábado, o Bahia venceu o Fortaleza por 4 a 2, com quatro gols do colombiano Hugo Rodallega, e o Cuiabá, com um tento de Élton perto do apito final, bateu o Santos por 2 a 1. Neste domingo, Athletico Paranaense e Sport não saíram do zero.
Apesar dos poucos duelos nos últimos dias, por conta da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, a competição nacional atingiu a marca de 400 bolas na rede nesta edição. Com 180 jogos já realizados, a média é de 2,2 gols por partida - um pouco abaixo dos 2,4 do ano passado.
Mesmo sendo o time com menos jogos disputados até o momento - apenas 16 -, o Flamengo é quem lidera o ranking de gols marcados. O Rubro-Negro, que tem Bruno Henrique como um dos artilheiros do Brasileirão, com oito tentos anotados, já estufou as redes 32 vezes. É a única equipe com média de dois gols por rodada.
Empatados na 2ª posição estão Palmeiras, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Vice-líder, 3º e 4ª colocados no campeonato, respectivamente, os times já marcaram 29 vezes, sendo que os cearenses entraram em campo uma vez a mais que os outros dois - 19 x 18. O Atlético Mineiro, líder isolado da competição, aparece logo atrás, com 27. Confira o ranking completo:
MELHORES ATAQUES DO BRASILEIRÃO 2021
1º - Flamengo - 32 gols em 16 jogos2º - Palmeiras - 29 gols em 18 jogosRed Bull Bragantino - 29 gols em 18 jogosFortaleza - 29 gols em 19 jogos5º - Atlético-MG - 27 gols em 18 jogos6º - Bahia - 24 gols em 19 jogos7º - Athletico-PR - 23 gols em 18 jogos8º - Internacional - 22 gols em 18 jogos9º - Santos - 20 gols em 19 jogos10º - Ceará - 19 gols em 18 jogosCuiabá - 19 gols em 19 jogos12º - Corinthians - 17 gols em 18 jogos13º - Fluminense - 16 gols em 18 jogos14º - São Paulo - 15 gols em 18 jogosAtlético-GO - 15 gols em 18 jogosAmérica-MG - 15 gols em 18 jogosJuventude - 15 gols em 18 jogos18º - Chapecoense - 14 gols em 18 jogos19º - Grêmio - 12 gols em 17 jogos20º - Sport - 8 gols em 19 jogos