Brasileirão 2021 chega aos 400 gols marcados; veja os melhores ataques

Crédito: Divulgação/Bahia

O Campeonato Brasileiro teve apenas três jogos neste fim de semana. No sábado, o Bahia venceu o Fortaleza por 4 a 2, com quatro gols do colombiano Hugo Rodallega, e o Cuiabá, com um tento de Élton perto do apito final, bateu o Santos por 2 a 1. Neste domingo, Athletico Paranaense e Sport não saíram do zero.

Apesar dos poucos duelos nos últimos dias, por conta da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, a competição nacional atingiu a marca de 400 bolas na rede nesta edição. Com 180 jogos já realizados, a média é de 2,2 gols por partida - um pouco abaixo dos 2,4 do ano passado.

Mesmo sendo o time com menos jogos disputados até o momento - apenas 16 -, o Flamengo é quem lidera o ranking de gols marcados. O Rubro-Negro, que tem Bruno Henrique como um dos artilheiros do Brasileirão, com oito tentos anotados, já estufou as redes 32 vezes. É a única equipe com média de dois gols por rodada.

Empatados na 2ª posição estão Palmeiras, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Vice-líder, 3º e 4ª colocados no campeonato, respectivamente, os times já marcaram 29 vezes, sendo que os cearenses entraram em campo uma vez a mais que os outros dois - 19 x 18. O Atlético Mineiro, líder isolado da competição, aparece logo atrás, com 27. Confira o ranking completo:

MELHORES ATAQUES DO BRASILEIRÃO 2021