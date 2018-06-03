Brasil vence Croácia por 2 x 0 com gols de Neymar e Firmino

Neymar comemora com os companheiros o primeiro gol do Brasil sobre a Croácia Crédito: Divulgação / CBF / Lucas Figueiredo

Após o gol de Neymar aos 23 minutos, a seleção brasileira passou a ter o domínio completo da partida. Neymar, Coutinho e Willian passaram a dominar os dois lados do campo, abrindo a marcação da Croácia. O time croata recuou, explorando apenas jogadas de contra-ataque. Aps 36 minutos, Tite fez mais duas mudanças no Brasil: Taisson entrou no lugar de Phillipe Coutinho e Fred no lugar de Willian. As alterações, no entanto, não dimuíram o ritmo da seleção, que permaneceu no ataque.

Até o fim da partida, a equipe brasileira manteve a posse da bola, impedindo que a Croácia oferecesse perigo à defesa. Aos 43 minutos, Roberto Firmino, numa troca de passe com Danilo, avançou pela direita e da entrada da área chutou contra o gol croata, mas a bola passou poir cima. Na beira do gramado,Tite pedia que o time mantivesse a posse da bola. Aos 45 minutos, mais uma vez Roberto Firmino, após uma sobra de bola, em frente à área adversária, voltou a chutar perigosamente ao gol.