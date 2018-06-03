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Seleção

Brasil vence Croácia por 2 x 0 com gols de Neymar e Firmino

Após um primeiro tempo equilibrado, time brasileiro avançou na segunda etapa e venceu a equipe croata

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 16:12
Neymar comemora com os companheiros o primeiro gol do Brasil sobre a Croácia Crédito: Divulgação / CBF / Lucas Figueiredo
Após o gol de Neymar aos 23 minutos, a seleção brasileira passou a ter o domínio completo da partida. Neymar, Coutinho e Willian passaram a dominar os dois lados do campo, abrindo a marcação da Croácia. O time croata recuou, explorando apenas jogadas de contra-ataque. Aps 36 minutos, Tite fez mais duas mudanças no Brasil: Taisson entrou no lugar de Phillipe Coutinho e Fred no lugar de Willian. As alterações, no entanto, não dimuíram o ritmo da seleção, que permaneceu no ataque.
Até o fim da partida, a equipe brasileira manteve a posse da bola, impedindo que a Croácia oferecesse perigo à defesa. Aos 43 minutos, Roberto Firmino, numa troca de passe com Danilo, avançou pela direita e da entrada da área chutou contra o gol croata, mas a bola passou poir cima. Na beira do gramado,Tite pedia que o time mantivesse a posse da bola. Aos 45 minutos, mais uma vez Roberto Firmino, após uma sobra de bola, em frente à área adversária, voltou a chutar perigosamente ao gol.
Aos 48 minutos, depois de tentar duas vezes, Roberto Firmino faz o segundo gol brasileiro, após um grande lançamento de Paulinho. A Croácia nem teve tempo de fazer a saída de bola e o jogou terminou.

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