Brasil sofre para vencer Chile e vai enfrentar o Peru na semifinal

Paquetá marcou o gol da vitória e comemorou ao lado de Neymar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira sofreu nesta sexta-feira (2) para marcar um gol e garantir a classificação para a semifinal da Copa América na vitória por 1 a 0 sobre o Chile. O próximo adversário é o Peru, contra quem tem encontrado mais facilidade para ampliar o placar.

O destino da classificação foi definido nos três minutos iniciais do segundo tempo. Nesse intervalo, o meia Lucas Paquetá marcou o gol da classificação e o atacante Gabriel Jesus foi expulso, o que deixou o time recuado no restante da partida sofrendo com os ataques chilenos.

Na próxima segunda-feira (5), a seleção joga a semifinal contra o Peru, equipe que tem sido mais vazada pela seleção de Tite nos últimos confrontos. O Brasil goleou o próximo adversário por 4 a 0 na primeira fase da competição, tendo superado também por 5 a 0 e 4 a 2 nas partidas anteriores. O time peruano, porém, foi o que impôs uma das quatro derrotas que Tite sofreu no comando da equipe nacional -1 a 0 em amistoso em 2019.

O Peru também foi o responsável pela demissão de Dunga, antecessor de Tite no cargo. Ele deixou o posto após perder por 1 a 0 para a seleção alvi-rubra e ser eliminado na primeira fase da Copa América de 2016. Dificilmente uma derrota resultará na mesma atitudade da diretoria da CBF.

O JOGO

A quarta-de-final contra o Chile serviu para novos testes de Tite na busca por companhia a Neymar na criação das jogadas. O treinador já manifestou entender que o atacante precisa de um meia para auxiliá-lo, mas Everton Ribeiro e Lucas Paquetá não aproveitaram suas chances como titular na função.

Tite iniciou a partida desta vez com Firmino como companhia no ataque, com Gabriel Jesus e Richarlison nas pontas, sem nenhum meia. Firminou revezou com o atacante do PSG o recuo ao meio para iniciar as jogadas de ataque, o que deu mais movimentação aos avanços da seleção. A primeira etapa, porém, foi marcada por um jogo arrastado sem grandes chances de gol.

Neymar foi quem originou os lances mais perigosos para o Brasil. Num deles, um cruzamento para o próprio Firmino, que não conseguiu completar para gol. Ele também deixou Gabriel Jesus em boa posição para finalizar, com defesa do goleiro chileno Bravo. O Chile não ofereceu riscos, embora tenha tido boa posse de bola na primeira etapa.

Tite trocou Firminou pelo meia Lucas Paquetá no intervalo. Ele começou ocupando a faixa central do ataque, por onde, em tabela com Neymar, chegou à área chilena para marcar o gol no primeiro minuto do segundo tempo. A nova formação parecia que renderia frutos, mas teve pouco tempo em ação. Dois minutos depois do gol, Gabriel Jesus deu uma voadora no lateral Mena numa disputa de bola e foi expulso. Paquetá então foi deslocado para a ponta direita.