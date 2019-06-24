Brasil é derrotado pela França e dá adeus à Copa do Mundo feminina

Em jogo tenso e equilibrado, o Brasil lutou, mas foi derrotado pela França, por 2 a 1, nas oitavas de final e deu adeus à Copa do Mundo feminina. Gauvin abriu o placar, no segundo tempo e Thaísa igualou. Na prorrogação, Henry fez o gol da vitória francesa, no Stade Oceàne, em Le Havre.
Com o resultado, as donas da casa esperam as vencedoras da partida entre Estados Unidos e Espanha, nesta segunda-feira. O duelo das quartas será realizado em Paris, na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília).
Equilíbrio inicial
Brasil e França fizeram um primeiro tempo parelho em Le Havre. A marcação brasileira funcionou e as donas da casa não conseguiram impor o ritmo da partida. O Brasil recorria aos lançamentos longos e lances individuais. Marta e Debinha finalizaram com perigo. Do lado francês, Henrye Majri, arriscaram e mandaram para fora. Aos 23 da etapa inicial, a Seleção Brasileira passou por um sufoco. Diani cruzou pela direita para Gauvin. A atacante dividiu com Bárbara e mandou a bola para o gol, mas a árbitra Marie-Soleil Beaudoin entendeu que houve falta, após recorrer ao VAR.
Revés e empate
A França voltou do intervalo pressionando. Aos seis da segunda etapa, Diani, melhor em campo do time de Corinne Diacre, passou por Tamires pela direita e cruzou rasteiro para Gauvin abrir o placar na pequena área. O Brasil não se intimidou e foi buscar o empate. Aos 18, Debinha avançou pela esquerda e cruzou. A bola sobrou para Thaisa, de canhota, balançar as redes. Depois do empate, a França avançou a marcação e o Brasil passou a explorar o contra-ataque, mas os gols não saíram e partida foi para a prorrogação.
Cristiane lesionada
No tempo extra, o Brasil sofreu uma baixa significativa. Aos cinco minutos Cristiane se lesionou e deu lugar a Geyse. Debinha teve a chance da virada em arrancada pela esquerda, mas Mbock Bathy tirou em cima da linha.
Brasil dá adeus
Logo no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, o pior aconteceu. Em lance de bola parada, Henry venceu a marcação e fez o segundo da França. Exausto, o time brasileiro tentou um novo empate na base de raça, mas faltaram pernas. Festa francesa nas arquibancadas na despedida de cabeça erguida das brasileiras da Copa do Mundo 2019.
FICHA TÉCNICA
FRANÇA 2 x 1 BRASIL
Data/Hora: 23/06/2019, às 16h (de Brasília)
Local: Stade Oceàne, em Le Havre (FRA)
Gramado: Bom
Público/Renda: 23.965 presentes/Não divulgada
Árbitra: Marie-Soleil Beaudoin (CAN) Nota L! - 6,5 Acertou nas consultas ao VAR
Auxiliares: Princess Brown (JAM) e Stephanie-Dale Yee Sing (JAM)
VAR: Massimiliano Irrati (ITA)
Assistentes de VAR: Oleksandra Ardasheva (UCR) e Christopher Beath (AUS)
Cartões amarelos: Renard (FRA); Tamires, Formiga, Bia Zaneratto (BRA)
Cartão vermelho: Não houve
Gols: Gauvin (6’/2ºT, 1-0), Thaísa (18’/2ºT, 1-1), Henry (1’/2ºT P, 2-1)
FRANÇA: Bouhaddi; Torrent (Perisset, 3’/2ºT P), Mbock Bathy, Renard e Majri (Karchaoui, 12’/2ºT P); Bussaglia, Henry, Diani e Asseyi (Thiney, 35’/2ºT); Gauvin (Cascarino, 47’/2ºT) e Le Sommer. Técnica: Corinne Diacre
BRASIL: Bárbara; Letícia Santos (Poliana, 43’/2ºT) Kathellen, Mônica e Tamires; Thaísa, Formiga (Andressinha, 29’/2ºT), Ludmila (Bia Zaneratto, 25’/2ºT) Marta e Debinha; Cristiane (Geyse, 5’/1ºT P). Técnico: Vadão