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Brasil e Argentina podem ser convidados para torneio da Uefa

Alexsander Ceferin, presidente da Uefa, gostaria de ter Lionel Messi e Neymar como atrações na próxima edição da Nations League...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 09:22

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 09:22

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
A Uefa cogita convidar Brasil e Argentina para a próxima edição da Nations League, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Alexsander Ceferin, presidente da entidade, busca dar mais força ao torneio fundado em 2018 com as presenças de Neymar e Lionel Messi.Além do aspecto esportivo, há uma questão política envolvida na história. A Uefa é contrária a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, ideia defendida pela Fifa. Com as equipes sul-americanas na Liga das Nações, a competição seria uma espécie de um mini-Mundial.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Ainda não foi realizado nenhum convite oficial e é possível que o atual formato do torneio tenha que ser alterado. O diário italiano afirma que o atual Final Four pode ser ampliado para um mata-mata entre oito seleções, sendo Brasil e Argentina entre os times que irão participar das quartas-de-final.
Recentemente, Uefa e Conmebol tem realizado diversas ações em conjuntos, como o intercâmbio de árbitros e a criação da Copa Euroamericana, entre o campeão da Copa América e o vencedor da Eurocopa. Além disso, os sul-americanos buscam mais jogos com as seleções do Velho Continente visando uma melhor preparação para os Mundiais.

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