Brasil e Argentina podem ser convidados para torneio da Uefa

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

A Uefa cogita convidar Brasil e Argentina para a próxima edição da Nations League, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Alexsander Ceferin, presidente da entidade, busca dar mais força ao torneio fundado em 2018 com as presenças de Neymar e Lionel Messi.Além do aspecto esportivo, há uma questão política envolvida na história. A Uefa é contrária a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, ideia defendida pela Fifa. Com as equipes sul-americanas na Liga das Nações, a competição seria uma espécie de um mini-Mundial.

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Ainda não foi realizado nenhum convite oficial e é possível que o atual formato do torneio tenha que ser alterado. O diário italiano afirma que o atual Final Four pode ser ampliado para um mata-mata entre oito seleções, sendo Brasil e Argentina entre os times que irão participar das quartas-de-final.