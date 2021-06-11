Brasil de Pelotas x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Brasil e Vasco duelam em Pelotas (Montagem Lance! Fotos: Carlos Insaurriaga/Brasil Pelotas; Rafael Ribeiro/Vasco

Após garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Gigante da Colina terá pela frente o Brasil de Pelotas, fora de casa, no Estádio Bento Freitas, às 19h. Ambas as equipes ainda não venceram na competição e têm apenas um ponto em dois jogos.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Para o duelo, Marcelo Cabo terá o retorno de MT, que se recuperou de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5., após três quase meses fora dos gramados. Além dele, Daniel Amorim está entre os relacionados, depois de desfalcar a equipe na Copa do Brasil, já que disputou a competição pelo Tombense (MG).

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Por outro lado, Zeca será poupado pela comissão técnica, e Leandro Castan segue em transição física. O zagueiro já está clinicamente recuperado da lesão muscular, porém a comissão decidiu deixá-lo no Rio de Janeiro para o pleno aprimoramento do seu condicionamento aeróbico.

Pelo lado do Xavante, o técnico Cláudio Tencati não deve mexer na base da equipe que empatou com o Londrina na estreia e perdeu para o Remo na segunda rodada. Ao longo da semana, o clube gaúcho apresentou os seguintes jogadores: Lucas Santos, que pertence ao Vasco (por empréstimo), o lateral Thalys e o meio-campista Gabriel Pierini. FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS X VASCO Data: 12/6/2021, às 19h (de Brasília)Locas: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

BRASIL DE PELOTAS (Cláudio Tencati)

Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Arthur; Rômulo, Bruno Matias, Gabriel Terra, Netto (Torrão) e Cristian (Luiz Fernando); Júnior Viçosa.

Desfalques: Jarro (desconforto muscular), Lucas Santos e Denilson (não devem estrear com a camisa do Xavante)Suspensos:

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e MT (Riquelme); Michel (Romulo), Galarza (Bruno Gomes) e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Germán Cano.

Desfalques: Zeca (poupado) e Leandro Castan (transição física).Suspensos: