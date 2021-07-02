Brasil de Pelotas x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Brasil de Pelotas e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 19h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O time azul tenta recuperar os pontos perdidos em casa no empate por 3 a 3 com o Guarani, na última rodada. Já o time gaúcho quer sair da zona de rebaixamento. O Brasil está com seis pontos, na 19ª posição. A Raposa está na 14ª colocação, dois pontos à frente dos rivais do sul. O Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Ramon, que cumpriu suspensão diante do Guarani. Já o lateral direito Raúl Cáceres segue fora do time se recuperando de uma otite. Para seu lugar, Norberto será mantido na equipe. O zagueiro Rhodolfo e os atacantes Wellington Nem e Eduardo não viajaram, pois estão aprimorando a forma física em Belo Horizonte. Também estão fora o zagueiro Eduardo Brock, o lateral Geovane e o volante Henrique. Todos estão no departamento médico. Não viajaram, por opção do treinador, o zagueiro Joseph, o lateral Matheus Pereira, o meia Marco Antônio, o volante Ariel Cabral e o atacante Guilherme Bissoli. FICHA TÉCNICA DA PARTIDABRASIL DE PELOTAS X CRUZEIROData: 3 de julho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima(AL)Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Wagner José da Silva (ambos de AL)Onde assistir: Premiere e SporTvOnde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere