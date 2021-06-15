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Brasil de Pelotas e mais duas vítimas: em um ano, Vasco só ganhou partidas que virou em três oportunidades

Antes de se recuperar no marcador e sair de campo vitorioso diante da equipe gaúcha, o Cruz-Maltino fez o mesmo com o Bangu e com o Goiás...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O fato tem sido raro. O Vasco iguala o placar, vira o jogo e sai de campo vencedor. Aconteceu no último sábado, contra o Brasil de Pelotas, e somente outras duas vezes no intervalo de um ano: foram 69 partidas neste período.Antes da primeira vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, a equipe virou e venceu o Bangu, pelo último Campeonato Carioca, e o Goiás, na última rodada do Brasileiro encerrado há quatro meses.
No caso da partida contra o Esmeraldino, o Vasco saiu na frente, tomou a virada e revirou o marcador com um gol nos acréscimos no segundo tempo. Cano e Ricardo Graça, este duas vezes, garantiram o triunfo.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Aquele jogo começou com clima de velório, pela situação dos times na tabela do campeonato, mas acabou animada. Os dois times terminaram rebaixados.Diante do Bangu, após o Cruz-Maltino sair atrás, Tiago Reis marcou três vezes.
O Alvirrubro chegou a descontar, mas Gabriel Pec sacramentou o placar. As três partidas foram este ano.

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