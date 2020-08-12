Brasil de Pelotas arranca empate contra a Ponte Preta

No Bento de Freitas, Brasil de Pelotas e Ponte Preta fizeram uma partida equilibrada, mas que terminou empatada por 1 a 1. O resultado deixou o Xavante com dois pontos, na 8ª colocação. Enquanto isso, a Macaca é a 14ª, com um ponto.Na próxima rodada, a Ponte recebe o Vitória, no Moisés Lucarelli. O Brasil de Pelotas encara o Oeste, no Bento de Freitas.
O jogo
A etapa inicial teve pouca emoção. Diante da retranca imposta pelo Brasil de Pelotas, a Ponte Preta, que era a visitante, não conseguia produzir e o jeito foi trocar passes sem muita objetividade na intermediária.
No único lance que animou o torcedor de Campinas, Bruno Rodrigues cabeceou e levou muito perigo ao gol Xavante.
No segundo tempo o panorama era o mesmo. A diferença foi que a Ponte quebrou a defesa rival ao conquistar um pênalti discutível em toque de mão do zagueiro Lázaro. Na cobrança, Bruno Rodrigues deslocou o goleiro e abriu o placar.
Pouco inspirado, o Brasil de Pelotas criou duas chances em momentos isolados. No primeiro lance, Gabriel Poveda completou o cruzamento para fora. Na segunda oportunidade, Luiz Henrique soltou o pé e carimbou o poste de Ivan.
Recuada, a Macaca começou a aceitar a pressão do Xavante e o empate foi consequência. Depois de outra bola no poste, o volume do Brasil deu certo na bola parada. Lázaro subiu sozinho e cabeceou sem chances para Ivan.