Brasil, Argentina, Uruguai... Nilton Santos, estádio do Botafogo, será o palco de sete jogos da Copa América

Crédito: Luis Acosta / AFP

O Estádio Nilton Santos estará em evidência durante a Copa América. A casa do Botafogo será a segunda arena com mais jogos da competição nacional, de acordo com a tabela divulgada pela Conmebol na noite da última quarta-feira.

O "Niltão" será palco de sete partidas - mesma quantidade que o Estádio Olímpico, em Goiânia. Os dois estádios ficam atrás apenas do Mané Garrincha, em Brasília, que comportará oito duelos da competição.

No que diz respeito aos jogos, é certo que o Estádio Nilton Santos receberá, pelo menos, nove das dez seleções da competição - a Bolívia será a única exceção, mas jogará no estádio na fase mata-mata se ficar na quarto colocação no Grupo A.

O Brasil aparecerá duas vezes na casa do Botafogo, ambas na fase de grupos, mas pode retornar ao estádio nas quartas de final. Para isto, os comandados de Tite precisam terminar em primeiro no Grupo B.JOGOS DA COPA AMÉRICA NO NILTON SANTOS:​Fase de grupos:Argentina x Chile - 14 de junho - 18hBrasil x Peru - 17 de junho - 21h​Venezuela x Equador - 20 de junho - 18h​Brasil x Colômbia - 23 de junho - 21hUruguai x Paraguai - 28 de junho - 21h

Quartas:​1º colocado do Grupo B x 4º colocado do Grupo A - 2 de julho - 21h