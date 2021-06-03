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Brasil, Argentina, Uruguai... Nilton Santos, estádio do Botafogo, será o palco de sete jogos da Copa América

Conmebol divulga tabela da competição internacional e estádio do Botafogo estará envolvido em todas as fases, com exceção da final...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:38
Crédito: Luis Acosta / AFP
O Estádio Nilton Santos estará em evidência durante a Copa América. A casa do Botafogo será a segunda arena com mais jogos da competição nacional, de acordo com a tabela divulgada pela Conmebol na noite da última quarta-feira.
O "Niltão" será palco de sete partidas - mesma quantidade que o Estádio Olímpico, em Goiânia. Os dois estádios ficam atrás apenas do Mané Garrincha, em Brasília, que comportará oito duelos da competição.
No que diz respeito aos jogos, é certo que o Estádio Nilton Santos receberá, pelo menos, nove das dez seleções da competição - a Bolívia será a única exceção, mas jogará no estádio na fase mata-mata se ficar na quarto colocação no Grupo A.
O Brasil aparecerá duas vezes na casa do Botafogo, ambas na fase de grupos, mas pode retornar ao estádio nas quartas de final. Para isto, os comandados de Tite precisam terminar em primeiro no Grupo B.JOGOS DA COPA AMÉRICA NO NILTON SANTOS:​Fase de grupos:Argentina x Chile - 14 de junho - 18hBrasil x Peru - 17 de junho - 21h​Venezuela x Equador - 20 de junho - 18h​Brasil x Colômbia - 23 de junho - 21hUruguai x Paraguai - 28 de junho - 21h
Quartas:​1º colocado do Grupo B x 4º colocado do Grupo A - 2 de julho - 21h
Semis:​Vencedor 22 x Vencedor 21 - 5 de junho - 21h

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