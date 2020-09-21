futebol

Braithwaite sofre lesão na coxa esquerda, informa Barcelona

Jogador atuou em dois dos três amistosos de pré-temporada do Barcelona, mas ficou de fora da disputa do Troféu Joan Gamper, no último sábado, no Camp Nou...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:11

Crédito: Miguel Ruiz / FC Barcelona
O atacante Martin Braithwaite, do Barcelona, sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, segundo informou o clube catalão. Em nota, a equipe não estipulou um prazo de recuperação para o dinamarquês.
Braithwaite não jogou contra o Elche no último sábado, pelo Troféu Joan Gamper, e sentiu dores no treino realizado pós-jogo, de acordo com o Barça. Os exames foram detectados no domingo.
Fora dos planos de Ronald Koeman inicialmente, o atacante pode ganhar nova chance no clube blaugrana com a iminente saída de Luis Suárez, que está perto de transferir para o Atlético de Madrid.
Na pré-temporada, Braithwaite atuou em dois dos três amistosos do Barcelona. Contra o Gimnàstic, o atacante jogou o segundo tempo. Já contra o Girona, o atleta atuou por 30 minutos.

