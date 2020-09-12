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Bragantino vive jejum de vitórias no Brasileirão

Na penúltima colocação do torneio, o Massa Bruta não venceu os cinco últimos jogos...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 17:22
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o clima dentro do Bragantino é tenso. Por conta do alto investimento da Red Bull, a exigência é que elenco e comissão técnica entreguem resultados e melhorem a situação na tabela.Neste fim de semana, o rival é o Atlético-MG e, mesmo com a dificuldade do confronto, já que o Galo é um dos postulantes ao título, a expectativa é que o Massa Bruta volte com pelo menos um ponto.
Jejum de Vitórias
A última vez que o Bragantino saiu de campo com os três pontos aconteceu no dia 19 de agosto. Na ocasião, o time venceu o Fluminense por 2 a 1 no Nabizão.
Desde aquela partida, a equipe disputou mais cinco jogos com três derrotas e dois empates. O ataque marcou apenas quatro gols. A defesa mostrou a sua vulnerabilidade e levou nove tentos.

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