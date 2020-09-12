Bragantino vive jejum de vitórias no Brasileirão

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o clima dentro do Bragantino é tenso. Por conta do alto investimento da Red Bull, a exigência é que elenco e comissão técnica entreguem resultados e melhorem a situação na tabela.Neste fim de semana, o rival é o Atlético-MG e, mesmo com a dificuldade do confronto, já que o Galo é um dos postulantes ao título, a expectativa é que o Massa Bruta volte com pelo menos um ponto.