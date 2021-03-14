Bragantino toma susto, mas conquista vitória contra o Santo André

Foi no sufoco, mas o Bragantino derrotou o Santo André por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid. Com o placar, o Massa Bruta chega aos 8 pontos e lidera a chave C. O Ramalhão é o vice-líder do grupo A, com 5 pontos.
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Na próxima rodada, o Bragantino encara a Inter de Limeira, fora de casa. O Santo André recebe o São Bento, no ABC.
Massacre do Braga
O Bragantino mostrou ao que veio com apenas 2 minutos. Claudinho saiu na grande área e fuzilou para abrir o marcador. Mesmo com o placar a seu favor, o time do interior paulista manteve a postura ofensiva e cansou de perder ótimas chances com Helinho e Artur. Apesar do volume, o placar com a vantagem mínima saiu de forma barata ao time do ABC.
Gol no início
Na etapa final o Braga repetiu a pressão e com 4 minutos ampliou. Weverton cruzou rasteiro e Ytalo apareceu sozinho. O artilheiro não desperdiçou e deu tranquilidade ao Massa Bruta.
Ramalhão reage
Com o placar de 2 a 0 a seu favor, o Bragantino diminuiu o ritmo e trouxe o Santo André para o confronto. Aos poucos, o Ramalhão cresceu dentro de campo e chegou ao seu gol com Fernandinho.
Bola do jogo
Na busca pelo empate, o Bragantino teve a chance nos acréscimos. Após a sobra no escanteio, Minho chutou e Luan Cândido salvou. A bola caiu nos pés de Bruno Santos, que pegou firme e Júlio César fez milagre.