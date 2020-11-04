Bragantino toma ciência de calendário da 23ª à 25ª Rodada do Brasileirão

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem feito a divulgação de calendário das competições em doses homepáticas, respeitando a necessidade de que partidas possam ter de ser remarcadas.
Pensando nisso, o Red Bull Bragantino tomou conhecimento nessa quarta-feira (4) de como estão programados os jogos das rodadas 23, 24 e 25 do Campeonato Brasileiro onde enfrentará Fluminense, Coritiba e Fortaleza.
No caso da equipe carioca, o Massa Bruta jogará em 30 de novembro às 20h, no Maracanã, além dos duelos viajando até a capital paranense no dia 5 de dezembro às 21h no Couto Pereira e voltando ao Nabi Abi Chedid somente em 12 de dezembro para receber o time cearense às 17h.
Todavia, antes de pensar nos compromissos citados que podem fazer parte do processo de recuperação do Braga para sair da parte baixa da tabela, o time dirigido por Maurício Barbieri está concentrado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque, depois de perder em casa por 3 a 1 diante do Palmeiras, o clube do interior paulista decide a classificação na próxima quinta-feira (5) às 19h.