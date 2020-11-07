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futebol

Bragantino tenta quebrar escrita negativa diante do Santos

Massa Bruta ainda não conseguiu vencer os rivais paulistas nesta edição do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:08

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:08

Crédito: Divulgação/Santos FC
O returno do Brasileirão vai começar para o Red Bull Bragantino e a equipe de Mauricio Barbieri precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo, já que o time encerrou a primeira parte do torneio na zona de rebaixamento.Além disso, diante do Santos, o Massa Bruta vai tentar algo que ainda não fez nesta edição do torneio nacional: vencer os rivais paulistas.
No 1º turno, o Bragantino encarou os quatro grandes do estado e colecionou resultados pouco animadores, com três empates e uma derrota. O revés foi para o Palmeiras, dentro de casa.
Contra o Santos, rival deste domingo, o Massa Bruta foi até a Vila Belmiro, na abertura do torneio e arrancou um empate por 1 a 1. Mesmo placar diante do São Paulo, no Morumbi. Quando recebeu o Corinthians, o resultado foi a igualdade sem gols.
Veja o desempenho:Santos 1 x 1 BragantinoSão Paulo 1 x 1 BragantinoBragantino 1 x 2 PalmeirasBragantino 0 x 0 Corinthians

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