Bragantino tenta quebrar escrita negativa diante do Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O returno do Brasileirão vai começar para o Red Bull Bragantino e a equipe de Mauricio Barbieri precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo, já que o time encerrou a primeira parte do torneio na zona de rebaixamento.Além disso, diante do Santos, o Massa Bruta vai tentar algo que ainda não fez nesta edição do torneio nacional: vencer os rivais paulistas.

No 1º turno, o Bragantino encarou os quatro grandes do estado e colecionou resultados pouco animadores, com três empates e uma derrota. O revés foi para o Palmeiras, dentro de casa.

Contra o Santos, rival deste domingo, o Massa Bruta foi até a Vila Belmiro, na abertura do torneio e arrancou um empate por 1 a 1. Mesmo placar diante do São Paulo, no Morumbi. Quando recebeu o Corinthians, o resultado foi a igualdade sem gols.