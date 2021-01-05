Bragantino tem dois desfalques por Covid-19 para encarar o São Paulo

O Red Bull Bragantino abre a temporada 2021 nesta quarta-feira diante do São Paulo e o técnico Mauricio Barbieri teve um problema de última hora. Dois jogadores testaram positivo para Covid-19 e estão fora do jogo.
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Assim como ocorreu em outras ocasiões, o Massa Bruta não revelou o nome dos infectados e mantém mistério em relação aos jogadores.
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A lista dos relacionados para o duelo no Nabizão ainda não foi divulgada. O jogo está marcado para quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).