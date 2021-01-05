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Bragantino tem dois desfalques por Covid-19 para encarar o São Paulo

Sem divulgar os nomes, o clube do interior paulista informou que os jogadores testaram positivo nos exames desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 17:35

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:35

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
O Red Bull Bragantino abre a temporada 2021 nesta quarta-feira diante do São Paulo e o técnico Mauricio Barbieri teve um problema de última hora. Dois jogadores testaram positivo para Covid-19 e estão fora do jogo.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Assim como ocorreu em outras ocasiões, o Massa Bruta não revelou o nome dos infectados e mantém mistério em relação aos jogadores.
+ Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
A lista dos relacionados para o duelo no Nabizão ainda não foi divulgada. O jogo está marcado para quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

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