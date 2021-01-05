Bragantino tem dois desfalques por Covid-19 para encarar o São Paulo

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

O Red Bull Bragantino abre a temporada 2021 nesta quarta-feira diante do São Paulo e o técnico Mauricio Barbieri teve um problema de última hora. Dois jogadores testaram positivo para Covid-19 e estão fora do jogo.

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Assim como ocorreu em outras ocasiões, o Massa Bruta não revelou o nome dos infectados e mantém mistério em relação aos jogadores.

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