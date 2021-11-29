Bragantino se complica na briga por uma vaga no G-4

Após empatar com o América-MG por 1 a 1 dentro de casa, o Bragantino viu o sonho de terminar no G-4 do Brasileirão diminuir.

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Além da falta de resultados dentro do Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta viu o Corinthians fazer a lição de casa e abrir vantagem no grupo dos melhores do torneio nacional.

Agora, o Timão abriu três pontos de vantagem (56 a 53) e colocou duas vitórias acima do Massa Bruta.

Juventude

Nesta terça-feira, o Bragantino visita o Juventude fora de casa e o time de Barbieri tem a chance de igualar a disputa com o Timão.