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futebol

Bragantino se complica na briga por uma vaga no G-4

Massa Bruta empatou no fim de semana e viu o Corinthians abrir uma vantagem na 4ª colocação...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 15:55

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:55

Após empatar com o América-MG por 1 a 1 dentro de casa, o Bragantino viu o sonho de terminar no G-4 do Brasileirão diminuir.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além da falta de resultados dentro do Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta viu o Corinthians fazer a lição de casa e abrir vantagem no grupo dos melhores do torneio nacional.
Agora, o Timão abriu três pontos de vantagem (56 a 53) e colocou duas vitórias acima do Massa Bruta.
Juventude
Nesta terça-feira, o Bragantino visita o Juventude fora de casa e o time de Barbieri tem a chance de igualar a disputa com o Timão.
Crédito: Foto:Divulgação/ConmebolSudamericana

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