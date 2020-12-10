Bragantino realiza mais um treino de olho no Fortaleza

Sem perder nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino realizou mais um treino na tarde desta quinta-feira de olho no Fortaleza, rival do fim de semana.Sem maiores problemas para escalar a equipe, o técnico Mauricio Barbieri deve manter o time que ficou no empate sem gols diante do Coritiba.
Com 28 pontos, o Bragantino está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se vencer e tiver uma combinação de resultados, o Massa Bruta pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana.