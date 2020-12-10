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futebol

Bragantino realiza mais um treino de olho no Fortaleza

Mauricio Barbieri espera manter a invencibilidade de cinco jogos do Massa Bruta no BR-20...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 20:08

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:08

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Sem perder nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino realizou mais um treino na tarde desta quinta-feira de olho no Fortaleza, rival do fim de semana.Sem maiores problemas para escalar a equipe, o técnico Mauricio Barbieri deve manter o time que ficou no empate sem gols diante do Coritiba.
Com 28 pontos, o Bragantino está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se vencer e tiver uma combinação de resultados, o Massa Bruta pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana.

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