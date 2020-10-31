Bragantino quer encerrar o turno do BR-20 fora do Z-4

Antes de o Brasileirão começar, o Red Bull Bragantino entrou no hall das apostas como uma das possíveis surpresas da competição, mas quando a bola rolou tudo mudou e o cenário é diferente do que imaginavam.Após 18 partidas, o Massa Bruta aparece na 15ª posição, com 18 pontos, um acima do Vasco da Gama. Na próxima segunda-feira, o rival é o Grêmio e o time precisa somar pontos para escapar de terminar o turno na temida zona de rebaixamento.