Bragantino quer encerrar o turno do BR-20 fora do Z-4

Antes de o Brasileirão começar, o Red Bull Bragantino entrou no hall das apostas como uma das possíveis surpresas da competição, mas quando a bola rolou tudo mudou e o cenário é diferente do que imaginavam.Após 18 partidas, o Massa Bruta aparece na 15ª posição, com 18 pontos, um acima do Vasco da Gama. Na próxima segunda-feira, o rival é o Grêmio e o time precisa somar pontos para escapar de terminar o turno na temida zona de rebaixamento.
Para acabar com qualquer fantasma a conta é básica. Se vencer o Grêmio, o time paulista permanece fora do Z-4. Agora, se empatar ou perder, o jeito é torcer contra o Botafogo e Vasco.
Calendário
Grêmio e Bragantino se enfrentam na segunda-feira, dia 2 de novembro, a partir das 20h (Horário de Brasília), em Porto Alegre.