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futebol

Bragantino quer encerrar o turno do BR-20 fora do Z-4

Diante do Grêmio, o Massa Bruta quer somar pontos para evitar uma volta a zona do rebaixamento...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 15:45
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Antes de o Brasileirão começar, o Red Bull Bragantino entrou no hall das apostas como uma das possíveis surpresas da competição, mas quando a bola rolou tudo mudou e o cenário é diferente do que imaginavam.Após 18 partidas, o Massa Bruta aparece na 15ª posição, com 18 pontos, um acima do Vasco da Gama. Na próxima segunda-feira, o rival é o Grêmio e o time precisa somar pontos para escapar de terminar o turno na temida zona de rebaixamento.
Para acabar com qualquer fantasma a conta é básica. Se vencer o Grêmio, o time paulista permanece fora do Z-4. Agora, se empatar ou perder, o jeito é torcer contra o Botafogo e Vasco.
Calendário
Grêmio e Bragantino se enfrentam na segunda-feira, dia 2 de novembro, a partir das 20h (Horário de Brasília), em Porto Alegre.

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