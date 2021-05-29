Bragantino quer começar o Brasileirão com o pé direito

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Uma das principais apostas do Campeonato Brasileiro é o Red Bull Bragantino. Em sua segunda temporada na elite, o Massa Bruta estreia contra a Chapecoense, na Arena Condá.

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Diferente do ano passado, quando teve dificuldades nas rodadas inicias, o Braga quer escrever uma história positiva e brigar no topo desde o início.

Para isso acontecer, o time comandado por Mauricio Barbieri tem um primeiro jogo complicado e como visitante.

Encarar a Chapecoense não é fácil, ainda mais na Arena Condá. Porém, a classificação no meio da semana para o mata-mata da Sul-Americana, deu ânimo ao time, que vai buscar os três pontos.